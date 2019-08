Unidade de Inteligência Financeira, antigo Coaf, já tem novo presidente

Ricardo Liáo foi nomeado para a presidência da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) pelo presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Nesta terça-feira (20), o Diário Oficial da União publicou a Medida Provisória nº 893 que transformou o Coaf na Unidade de Inteligência Financeira, vinculada ao Banco Central.

Liáo é servidor de carreira aposentado do BC e também foi diretor de Supervisão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Ele entrará no lugar de Roberto Leonel de Oliveira Lima.

De acordo com a MP, a Unidade de Inteligência Financeira deve ser “responsável por produzir e gerir informações de inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa e promover a interlocução institucional com órgãos e entidades nacionais, estrangeiros e internacionais que tenham conexão com a matéria”.

A Medida ainda estabelece que a organização da Unidade de Inteligência Financeira compreenda o Quadro Técnico-Administrativo e o Conselho Deliberativo, que vai ser formado pelo presidente da UIF juntamente com oito a quatorze conselheiros escolhidos por ele e pelo presidente do BC.

Em nota, o Banco Central disse que a UIF é “dotado de autonomia técnica e operacional”. “A autonomia do Banco Central, que se encontra em discussão no Congresso Nacional, confere respaldo à autonomia técnica e operacional da UIF, assegurando o foco de sua atuação na capacidade para a produção de inteligência financeira, com base em critérios técnicos e objetivos”, destacou.

Rodrigo Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), comentou a mudança. Ele disse que a MP estabelecerá a “independência necessária da política” do órgão.

Maia salientou que acredita na importância da Medida no fortalecimento dos trabalhos: “O que o presidente do Banco Central está tentando é fortalecer a atuação do Coaf com pessoas que entendam de circulação de moeda, de transação financeira no Brasil. E aí tem no setor público, no Banco Central, e tem no mercado financeiro. Foi essa a intenção do presidente do Banco Central quando encaminhou essa proposta da medida provisória. [É] muito importante essa medida provisória. É uma medida provisória que, de fato, estabelece a independência necessária da política do Coaf”.

