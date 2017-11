Unidade de Saúde Modelo não terá atendimento noturno nesta quarta-feira

A Unidade de Saúde Modelo de Porto Alegre não atenderá no horário noturno, entre 18h e 22h, nesta quarta-feira (8). A medida é necessária para readequação de processo de trabalho das equipes que atuam à noite, segundo informação da Secretaria Municipal de Saúde. Durante o dia, o atendimento segue normalizado. A Unidade Modelo retoma o funcionamento noturno a partir de quinta-feira (9).

Desde 25 de abril, a Unidade de Saúde Modelo já contabiliza mais de 8 mil consultas médicas realizadas somente no horário estendido. Cerca de 89% dos casos foram resolvidos diretamente no local, pelos profissionais, evitando encaminhamentos. O local soma ainda 2.500 consultas odontológicas no período da noite. O posto fica localizado na rua Jerônimo de Ornellas.

