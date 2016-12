Unidade de Saúde na Lomba do Pinheiro reabre após ampliação

A comunidade da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, contará a partir desta quarta-feira, 28, com uma unidade de saúde totalmente reformada e ampliada. A Unidade de Saúde Panorama será reaberta a partir das 14h, na rua Rômulo da Silva Pinheiro, parada 16.

Em reformas desde agosto de 2015, a área passou de 227,75 metros quadrados para 500,34 metros quadrados, com investimento de 1.365.398,41 reais, a partir da demanda do Orçamento Participativo, segundo a prefeitura de Porto Alegre. Com as melhorias, agora os consultórios são climatizados e informatizados, além de possuírem mobiliário novo.

Duas cadeiras odontológicas também foram adquiridas para o espaço. Para a coordenadora da Unidade de Saúde Panorama, Rosa Maria Teixeira Gomes, as modificações na estrutura física beneficiam não somente os usuários, mas também os trabalhadores. “A reforma traz mais uma possibilidade de qualificar nosso atendimento. Estamos muito felizes com o resultado.”

A unidade conta com dois pediatras, dois ginecologistas, três médicos de saúde da família, dois enfermeiros, dois dentistas, um auxiliar de saúde bucal, dois agentes de endemias, onze técnicos em enfermagem e dois estagiários.

Comentários