Unidade Móvel inaugura como reforço em ações do Centro Integrado de Comando no dia do jogo da Seleção

Será inaugurada na noite de quinta-feira (31), no dia do jogo Brasil x Equador, na Arena do Grêmio, uma unidade móvel integrada ao Centro de Comando da Capital. O micro-ônibus possui tecnologia de ponta, sala de monitoramento, três estações de trabalho e cinco câmeras. Ao mesmo tempo em que as imagens geradas pela unidade móvel serão acompanhadas pelo Centro Integrado de Comando (Ceic), os agentes no micro-ônibus terão acesso ao videomonitoramento realizado pelo Ceic.

Equipes da Guarda Municipal, EPTC e Brigada Militar também terão acesso às imagens geradas pela unidade móvel durante as operações. Para o secretário Kleber Senisse, esta é mais uma prova de que a Segurança da Capital está caminhando na direção certa. “Com um efetivo qualificado, tecnologia, integração entre as forças e a participação de toda a sociedade vamos tornar Porto Alegre um local seguro”, disse.

O município possui 1.300 câmeras registrando a movimentação nas ruas da Capital. As imagens são monitoradas no Ceic pelos operadores da Guarda Municipal, que acionam as forças de segurança no primeiro sinal de anormalidade. A partir deste ano, o Ceic passou a operar de forma integrada com a Brigada Militar, Polícia Civil e outros órgãos.

