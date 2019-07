Unidade móvel oferece testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites em Porto Alegre

Durante o mês de julho, a unidade móvel do projeto Fique Sabendo estará em quatro locais com orientações de prevenção, distribuição de preservativos e testes rápidos e gratuitos de HIV, sífilis e hepatites B e C. Oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a ação será realizada por servidores, que irão orientar o público e distribuir itens de prevenção. Com segurança e privacidade, o resultado dos testes sai em cerca de 30 minutos, em dois consultórios de atendimento.

Nesta terça-feira (23), das 9h às 12h, o ônibus estaciona na avenida Loureiro da Silva – 515, sede do Ministério da Agricultura. Na quarta-feira (24), será a vez do Asilo Padre Cacique receber a unidade móvel, das 13h30 às 16h, na avenida Padre Cacique – 1178, em ação pelo Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. Quinta-feira (25), o serviço retorna à avenida Loureiro da Silva – 445, desta vez no Ministério da Fazenda, das 9h às 12h. Já no sábado (27), os exames serão oferecidos à população em situação de rua, das 9h às 15h, em conjunto com a ONG Cozinheiros do Bem, no Viaduto da Conceição, localizado na rua da Conceição, no Centro Histórico, também pelo Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais.

Não há restrição ou orientação especial para realizar os exames. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas de um adulto ou responsável legal. A partir desta idade, é necessário apresentar um documento de identidade. A estrutura tem espaço para testagem rápida e acolhimento e é adaptada a pessoas com necessidades especiais. Em caso de chuva forte, a programação poderá ser alterada.

Unidade Móvel Fique Sabendo – Testes de HIV, sífilis e hepatites

23/07 – Ministério da Agricultura – 9h às 12h – av. Loureiro da Silva, 515

24/07 – Asilo Padre Cacique – 13h30 às 16h – av. Padre Cacique, 1178

25/07 – Ministério da Fazenda – 9h às 12h – av. Loureiro da Silva, 445

27/07 – Ação com ONG Cozinheiros do Bem – Viaduto da Conceição – 9h às 15h – rua da Conceição – Centro Histórico

Deixe seu comentário: