Unidades móveis do Daer no litoral gaúcho ampliam o atendimento no feriado de Navegantes

O fluxo acentuado de veículos esperado para o feriadão de Navegantes fez com que o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) antecipasse as ações executadas durante os finais de semana no atendimento aos motoristas no Litoral Norte. Desde o meio-dia desta quinta-feira (1º), as equipes móveis do projeto Verão na Faixa já estão em atividade nas rodovias de acesso às praias.

As UAU (Unidades de Apoio ao Usuário) contam com 14 servidores e cinco veículos, identificados com adesivos. Elas farão rondas ininterruptas até o meio-dia da próxima segunda-feira (5), para identificar e resolver situações que possam comprometer o trânsito nas vias do Litoral. As ações ocorrem na Estrada do Mar (ERS-389), Interpraias (ERS-786), Rota do Sol (ERS-486), ERS-407 e ERS-030.

Nos cinco primeiros finais de semana de operação, o programa já prestou 167 atendimentos. As ações mais solicitadas são o auxílio a motoristas em caso de pane nos veículos. As UAU agem, ainda, na orientação aos usuários, sinalização de tráfego e verificação de trechos rodoviários que necessitam de manutenção.

O projeto Verão na Faixa ocorre aos finais de semana e vai até 5 de março. Durante esse período, os usuários que quiserem entrar em contato com as unidades de atendimento podem ligar ou mandar mensagem por Whatsapp para o número 51 99529-2885. A iniciativa integra o conjunto de atividades promovidas pela Operação Verão para Todos, do governo do Estado.

Deixe seu comentário: