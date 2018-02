Unijuí vai implantar curso de Medicina

Foi publicada uma portaria com o resultado final e definitivo da disputa pela implantação do curso de Medicina na cidade de Ijuí. Todos os recursos interpostos por instituições perdedoras nas diversas fases da disputa foram rejeitados pelo MEC. A instituição vitoriosa foi a Unijuí. O edital também aponta as instituições de ensino vencedoras em outras duas cidades: Tucuruí (PA) e Limeira (SP).

