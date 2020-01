Verão Unimed é o patrocinador máster e o serviço médico oficial da Travessia Torres-Tramandaí

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

A cooperativa será a responsável pela segurança médica dos 3 mil atletas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A 16ª Travessia Torres-Tramandaí (TTT), tradicional corrida de revezamento que acontece dia 25 de janeiro, terá patrocínio máster e serviço médico oficial da Unimed. Além da estrutura que será montada na chegada para receber os atletas que necessitam de atendimento, a cooperativa estará preparada com equipe de profissionais, ambulâncias e veículos rápidos para atender aos chamados durante a prova de 82km.

A estrutura de atendimento da Unimed contará com um ambulatório disponível na chegada da corrida na praia de Imbé e com uma equipe de aproximadamente 27 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Além disso, haverá quatro ambulâncias com equipamentos para atendimento de urgências e emergências, três veículos rápidos com tração nas quatro rodas transportando equipe médica e duas motos conduzidas por técnicos de enfermagem, que farão os atendimentos necessários durante os 82km de prova. O patrocínio máster e o apoio com o serviço médico é uma operação integrada entre as Unimeds Nordeste-RS, Vale do Sinos, Encosta da Serra e Porto Alegre.

Caso seja preciso o acionamento do SOS Unimed, os 3 mil atletas receberão um kit com uma pulseira com o telefone 0800.707.0007 de urgência. O chamado é feito por meio da central de regulação médica da Unimed.

Outra ação da Unimed é a distribuição de protetor solar e de viseiras durante a prova, garantindo o cuidado na exposição ao sol.

A organização do evento é realizada pela AF&TF Promoções de Eventos. Mais informações da 16ª Travessia Torres-Tramandaí podem ser obtidas pelo site https://travessiatttrs.com.br.

