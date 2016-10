Unimed Porto Alegre adquire mamógrafo digital de alta tecnologia

Sempre com foco na prevenção e no cuidado, a Unimed Porto Alegre investe em mais um equipamento de última geração e avançada tecnologia. O novo mamógrafo, 100% digital, fornece imagens de qualidade para um diagnóstico precoce e preciso, mesmo em mamas mais densas ou com silicone, auxiliando na prevenção do câncer de mama e no correto diagnóstico.

“Os exames realizados por este moderno equipamento são muito mais rápidos e também mais confortáveis, graças ao seu controle da compressão”, explica o radiologista e coordenador dos Centros de Diagnóstico por Imagem da Unimed Porto Alegre, Iran Fleith.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Flávio da Costa Vieira, esta aquisição reforça a importância dos cuidados diários com a saúde, pois as principais causas de doenças algumas vezes podem ser combatidas com atitudes simples de prevenção ou diagnóstico precoce.

“Esta entrega é uma materialização do conceito de cuidado do Viver Bem da Cooperativa, que preza pela atenção integral à saúde da mulher”, afirma Vieira. E destaca: “O novo mamógrafo vem para facilitar o atendimento e garantir ainda mais segurança, qualidade e cuidado para nossas clientes”.

Além da alta qualidade de diagnóstico, a nova tecnologia está focada na redução da dose de radiação, preservando a saúde dos pacientes. O mamógrafo está instalado no Centro de Diagnóstico da unidade Moinhos de Vento da Unimed Porto Alegre, na Rua Olavo Barreto Viana, 100 – Moinhos de Vento.

