29 de novembro de 2019

Lançamento da Laçador Participações, holding da Unimed Porto Alegre, foi anunciada nesta sexta-feira pelo presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Flávio da Costa Vieira Foto: Christiano Cardoso/Divulgação Foto: Christiano Cardoso/Divulgação

O presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Flávio da Costa Vieira, anunciou nesta sexta-feira (29), em coletiva de imprensa, a maior operação da história da Unimed Porto Alegre: a criação da holding Laçador Participações, já com suas primeiras aquisições, um investimento de mais de R$ 30 milhões.

“A acelerada transformação no segmento da saúde exige mudanças e adequações para nos mantermos sólidos no mercado. Nesse contexto, a gestão atual da Unimed Porto Alegre identificou a necessidade de criar uma estrutura dedicada a conduzir a modernização, implementação de novos negócios para fortalecer a cooperativa médica, trazendo novos elementos alinhados ao propósito de fazer a diferença no cuidar das pessoas”, explicou.

Segundo o presidente, o principal objetivo é estabelecer uma plataforma de investimentos e diversificação de negócios da Unimed Porto Alegre. O administrador da Laçador, Glauco Chagas, destacou as movimentações iniciais da organização, que prevê mais novidades em breve.

A Laçador Participações passa a ser sócia com 20% da Unio Tecnologia, uma empresa especializada na criação, implantação e operação de soluções de sistemas para o segmento de saúde suplementar. Dentre os serviços oferecidos pela Unio, há soluções para a comercialização de produtos, faturamento e pagamento, manutenção cadastral, autorização e regulação e contas médicas. Além disso, uma forte atuação em plataformas mobile com foco em serviços, canais de comunicação e analitycs e métricas.

Por fim, o produto Unio SDK, que consiste em um conjunto de ferramentas, processos e tecnologias que permitem obter os melhores resultados na construção e sustentação dos softwares. Conforme Glauco Chagas, o sistema de gestão de planos pela Unio está em fase de desenvolvimento e será lançado em breve.

“No futuro, poderá ser comercializado com demais interessados. É uma parceria que visa ao desenvolvimento de soluções tecnológicas que agreguem valor à cooperativa e a comercialização futura, para também gerar rentabilidade”, acrescentou.

A iniciativa assegura à Unimed Porto Alegre e suas operações mais inovação, desenvolvimento tecnológico, agilidade e eficiência para a entrega de soluções aos clientes e cooperados e toda a cadeia de stakeholders. Esta operação tem como sócios, além da Unimed Porto Alegre, a Unimed Vitória, Unimed Belo Horizonte, Central Nacional Unimed, e Unimed seguradora.

A segunda movimentação da Laçador é a aquisição da Sulmed*, operadora de assistência médica e odontológica que atua no segmento empresarial na capital gaúcha e região metropolitana há mais de 40 anos. A empresa adquiriu ao longo da sua história índices de satisfação de mais de 95% dos segurados e o reconhecimento da ANS (Agência Nacional de Saúde) em seu ranking de avaliação nacional.

Com sede localizada na Av. Independência, em Porto Alegre, oferece atendimento aos seus clientes por meio de consultórios de especialidades e pronto-atendimento adulto e infantil, além de sua rede credenciada de hospitais, serviços e clínicas.

“A aquisição faz parte da estratégia da Unimed Porto Alegre. Permite nos fortalecer em um segmento de mercado e nos posiciona como um agente consolidador no mercado de planos de saúde brasileiro com a oferta de uma nova marca”, informou Flávio Vieira. Conforme ele, a marca Sulmed será mantida como uma empresa independente, o que significa que não haverá mudanças para os beneficiários e colaboradores das duas empresas.”

Posicionamento Full Line

Com as aquisições da Sulmed e da Unio pela Laçador Participações, a Unimed Porto Alegre reforça seu posicionamento de player generalista full line, isto é, de oferecer ampla gama de produtos e serviços a todos os segmentos do mercado, com o objetivo de sustentar sua posição de liderança na sua área de atuação.

Atualmente, a cooperativa está entre as operadoras de planos de saúde mais qualificadas do país, segundo a ANS, ocupando o quarto lugar entre as maiores operadoras médico hospitalares com maior número de beneficiários do setor.

De acordo com Glauco Chagas, a Laçador Participações continuará investindo em novas aquisições, considerando a sua elevada capacidade financeira de investimento. “Contribuir para a liderança da Unimed Porto Alegre é um desafio constante, já que o mercado de planos de saúde é altamente competitivo e complexo. Por isso estamos atentos a todos os movimentos e seguiremos investindo em infraestrutura, inovação e melhoria de processos”, destacou.

