Unimed Porto Alegre avança no ranking Melhores & Maiores da Revista EXAME

A Unimed Porto Alegre avançou seis posições em relação a 2017 e está na 278ª colocação no Especial Melhores & Maiores 2018 da revista EXAME. Além do destaque em receita líquida de vendas, a cooperativa manteve-se na 40ª colocação entre as 100 maiores da Região Sul. A cerimônia de premiação da 45ª edição do anuário foi realizada em 13 de agosto, em São Paulo, e contou com a presença do superintendente executivo da Unimed Porto Alegre, Glauco Chagas.

Para o presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Flávio da Costa Vieira, o resultado reflete o empenho constante da cooperativa para oferecer serviços de qualidade. “Nosso trabalho é oferecer os melhores cuidados e serviços de saúde para os mais de 700 mil beneficiários e este reconhecimento é a comprovação da nossa dedicação”, afirma.

O anuário Melhores & Maiores traz a mais abrangente e detalhada análise das 1.000 maiores empresas do Brasil. Para o levantamento, foram avaliadas mais de três mil empresas, além dos maiores grupos privados do país. O levantamento apresentará as companhias que se destacaram em 20 setores da economia, além da empresa do ano. Mostrará ainda indicadores setoriais e por estado, além de uma ampla lista de rankings do agronegócio.

Deixe seu comentário: