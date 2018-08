Unimed Porto Alegre conquista conta da Associação Educadora São Carlos

A Associação Educadora São Carlos (AESC), uma organização criada em Caxias do Sul em 1962, pela Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo – Scalabrinianas, e atuante nas áreas de prestação de serviços de saúde, educação básica e assistência social, passa a oferecer a cerca de seis mil colaboradores e seus dependentes, os planos de saúde da Unimed Porto Alegre.

De acordo com a diretora de Relações com o Mercado da Unimed Porto Alegre, Rosângela D´Ávila, este importante movimento estratégico trará benefícios aos novos clientes. “Quem cuida da saúde dos nossos clientes agora também terá os nossos cuidados”, afirma.

Para o Superintendente Geral da AESC, Fernando de Barros Barreto, a mudança reconhece quão importantes são os colaboradores na construção de uma empresa de sucesso. “Todos nós precisamos estar seguros para realizar um trabalho de alta qualidade. Oferecer um plano de saúde, quando este é uma referência, traz para os colaboradores a segurança e tranquilidade que eles precisam para desenvolver suas atividades sem maiores preocupações, já que sabem que estão bem amparados.”

A AESC tem sob sua gestão as seguintes instituições de serviços de saúde: o Hospital Mãe de Deus, o Hospital do Câncer Mãe de Deus, o Hospital Giovani Battista, o Centro de Oncologia e Radioterapia, o Hospital Santa Luzia – em Capão da Canoa, o Hospital N. Sra. dos Navegantes – em Torres, e o serviço de saúde mental em Porto Alegre, este em parceria com a Prefeitura.

Deixe seu comentário: