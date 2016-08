Unimed Porto Alegre dá dicas de cuidados com a saúde para aproveitar a Expointer

Já é praxe: nos dias de Expointer pode sol, calor, chuva, vento e frio no curto período de tempo. O clima, quase em troca de estação, oferece um pouco de inverno e um tanto de primavera. Portanto, quem visita ou quem trabalha na maior feira de agronegócios do Sul do País deve alguns cuidados para manter a saúde em dia. Afinal, o Parque de Exposições, em Esteio, é extenso e as pessoas percorrem grandes distâncias a céu aberto. A médica assessora do programa Bem Viver da Unimed Porto Alegre, Lúcia Pellanda, dá dicas para quem quer aproveitar a 39ª edição da Expointer com saúde e alegria.

As orientações servem para qualquer situação, mas principalmente para locais com grande frequência de pessoas: – Lave as mãos frequentemente com água e sabonete ou use álcool gel; – Dê preferencia para uma alimentação saudável, leve e variada, com muitas frutas; – Preste atenção na sua sede. Ingira líquidos com frequência. Água é sempre o ideal, mas chás sem adoçar também são indicados; – Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos pessoais; – Não use medicamentos sem orientação médica. A automedicação pode ser prejudicial à saúde; – Use roupas e calçados confortáveis. Você, provavelmente, irá caminhar muito pelo Parque; – Viseira ou boné para os dias de sol e calor; – Óculos escuros: protege tanto do sol quanto do vento nos olhos; – Evite andar pelo Parque em horários em que o sol esteja a pino. Prefira o começo da manhã ou o final da tarde e utilize sempre protetor solar nas partes expostas, principalmente nos braços e no rosto; – Para evitar que o corpo perca calor pelas extremidades nos dias e noites mais frios use um casaco adequado, além de luvas e gorros; – Geralmente os pés incham durante a caminhada, portanto, é aconselhável escolher um calçado que tenha mais espaço para que não incomode ou machuque. O calçado não deve ser muito apertado, mas justo o suficiente para que o pé não escorregue dentro; Finalmente, as últimas dicas da dra. Lúcia para enfrentar a “maratona” Expointer: “Relaxe, evite o estresse, seja gentil e curta o momento”. E é sempre importante lembrar que a Unimed Porto Alegre está presente na 39ª Expointer 2016 como serviço médico oficial do evento, que ocorre entre os dias 27 de agosto e 4 de setembro. A Cooperativa tem estrutura com dois ambulatórios equipados com tecnologia avançada para atendimento, localizados nas quadras 4 e 36 do parque, próximos à Casa do Gaúcho e ao Portão 6, respectivamente. Além dos ambulatórios, uma ambulância está disponível 24 horas para o transporte de pacientes quando necessário. Os visitantes da feira têm à disposição uma equipe experiente de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para atendimento de urgência e emergência.

