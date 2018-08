Unimed Porto Alegre destaca a importância do aleitamento materno na Semana Mundial da Amamentação

A Semana Mundial da Amamentação acontece entre os dias 1º e 8 de agosto. Prática que protege e fortalece vínculos entre mães e filhos, a amamentação é de extrema importância do bebê nos primeiros meses de vida. A Organização Mundial da Saúde orienta que, até os seis meses de vida, a criança seja alimentada exclusivamente com leite materno. Após, deve haver a introdução de outros alimentos, mas o aleitamento materno ainda é indicado até os dois anos de idade.

A amamentação proporciona uma série de benefícios tanto para mães, quanto para os filhos. Segundo a médica pediatra integrante do Comitê de Especialidade de Pediatria da Unimed Porto Alegre, Desirée de Freitas Valle Volkmer, o aleitamento materno auxilia no crescimento saudável do bebê. “O leite materno protege contra diarreias, infecções respiratórias e alergias. Além disso, contribui para o desenvolvimento cognitivo das crianças”, afirma a pediatra. Durante os seis primeiros meses, a criança deve ser alimentada exclusivamente com leite materno. “Além de oferecer um alimento completo, o aleitamento materno oportuniza uma conexão única entre mãe e filho”, ressalta a médica. O leite materno ainda é uma fonte rica de nutrientes que mantém o bebê hidratado, dispensando a ingestão de outros líquidos.

Para reforçar a importância do aleitamento materno e oferecer informações às mamães, o Programa Viver Bem da Unimed Porto Alegre promove diversas atividades sobre o tema. A extração adequada do leite, o cuidado com as mamas e o momento certo para a introdução de outros alimentos são alguns dos assuntos abordados.

Para uma amamentação tranquila e saudável, a médica elencou algumas dicas:

· Cada bebê tem seu ritmo, devendo mamar até ficar satisfeito;

· Quanto mais oferecer o seio ao bebê, mais leite a mãe irá produzir;

· Não ofereça outros alimentos até os seis meses de vida do bebê se o mesmo estiver sendo amamentado;

· Após as mamadas, colocar o bebê no colo, na posição ereta (vertical), durante 15 a 20 minutos;

· Quando o bebê estiver no berço, mantenha o mesmo de barriga para cima;

· O exercício de mamar no seio também é importante para estimular a fala do bebê, psicomotricidade (sustentação da cabeça), respiração, mastigação (desenvolvimento da musculatura oral), deglutição (aperfeiçoa sucção, respiração e deglutição com movimento de língua, maxilar e mandíbula) e audição.

· É importante que a mãe se alimente adequadamente: Inclua frutas, verduras, leguminosas, cereais integrais e aumente a quantidade de líquidos ingeridos (leite, água, sucos e chás). Importante também que não consuma bebidas alcóolicas, que evite sal em excesso, refrigerantes e doces, assim como o consumo excessivo de cafeína e que nunca tome medicamentos sem orientação médica;

· Cólicas podem ocorrer nos três primeiros meses de vida, se notar que algum alimento ingerido causou desconforto no bebê, exclua da dieta e observe;

· Dietas extremamente restritivas neste período não são indicadas.

Em agosto a Unimed Porto Alegre irá ministrar oficina do Programa Viver Bem sobre Aleitamento Materno para clientes. Casa Bem-Estar (Rua Miguel Tostes, 823 – Porto Alegre/RS)/ 02/08/2018/ das 14h às 15h30min/ Exclusivo para clientes Unimed Porto Alegre

