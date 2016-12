A Unimed Porto Alegre foi homenageada, na manhã do dia 1º de dezembro, pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) pelos 45 anos de fundação da Cooperativa. Denominado “Bom Dia Associado”, o evento foi realizado no Palácio do Comércio da ACPA, na capital gaúcha. O vice-presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Alexei Eduardo Gobbi, recebeu a homenagem do presidente da ACPA, Paulo Afonso Pereira.

Comentários