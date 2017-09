Unimed Porto Alegre é mais uma vez o serviço médico oficial da Expointer

Pelo 9º ano consecutivo, a Unimed Porto Alegre está presente na Expointer como serviço médico oficial da maior feira do agronegócio na América Latina. A 40ª edição do evento tem à disposição dos expositores e dos visitantes médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem atuando em dois ambulatórios equipados com tecnologia avançada para atendimento de urgência e emergência.

As estruturas estão localizadas nas quadras 4 e 36 do parque, próximos à Casa do Gaúcho e ao portão 6, respectivamente. No último, o serviço funciona 24 horas durante todos os dias da exposição. Além disso, segundo o presidente do conselho administrativo da Unimed Porto Alegre, Flávio da Costa Vieira, duas “motolâncias” circulam pelo Parque Assis Brasil para agilizar o serviço de ambulância.

Ao todo, são 64 profissionais envolvidos, sendo 19 deles médicos, 40 enfermeiros e técnicos em enfermagem e 5 administradores. “Estar presente em mais uma edição da Expointer é muito importante para a Unimed, que presta este serviço voluntário em parceria com o governo do Estado”, afirma Vieira. Esta parceria, segundo o presidente do conselho administrativo da Unimed Porto Alegre, integra a Expointer pois Esteio é uma das áreas da instituição na Capital.

Em média, por ano, 420 atendimentos são realizados pela Unimed na feira. Nesta edição, até a manhã desta quinta-feira (31), 320 ocorrências já foram registradas, 5 dessas envolveram remoção de pacientes para hospitais da Região Metropolitana. “Graças ao atendimento imediato realizado pela nossa equipe, em 2016, uma pessoa envolvida com a infraestrutura do evento sobreviveu a um infarto”, conta Vieira.

Para as próximas edições, a instituição deve aprimorar os atendimentos com qualidade de acordo com as necessidades de crescimento da Expointer.