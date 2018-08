UNIMED Porto Alegre e SEBRAE-RS se unem em parceria inédita

A Unimed Porto Alegre e o Sebrae RS firmaram parceria inédita e inovadora que deverá beneficiar empreendedores da capital e região metropolitana. Juntas, as organizações vão desenvolver um programa específico para qualificação da gestão, visando o desenvolvimento de micro e pequenas empresas prestadoras de serviços no segmento de clínicas e laboratórios.

A partir de convênio assinado entre Sebrae e Unimed, os trabalhos de estruturação do programa começam ainda em 2018. “Uma referência em saúde, como é a Unimed Porto Alegre, valoriza ainda mais nossas ações. Esperamos que a experiência de qualificar micro e pequenas empresas agregue benefícios para a população atendida”, comenta o diretor-superintendente do Sebrae RS, Derly Fialho. A organização vem desenvolvendo novos projetos ligados à saúde e, com isso, intensificando sua especialização no atendimento a empresas desse segmento.

Os benefícios para as micro e pequenas empresas deverão se traduzir a partir da realização de capacitações e da troca de experiências de gestão administrativa, incluindo a gestão por indicadores, e, principalmente, na eficiência operacional dos processos da cooperativa. “É do maior interesse da Unimed Porto Alegre que os clientes de nossos planos de saúde recebam excelente tratamento, com pontualidade, qualidade, respeito e credibilidade. A parceria poderá ser um caminho de conhecimento e saberes que farão diferença no futuro”, acredita o diretor de Provimento de Saúde da Unimed Porto Alegre, Salvador Gullo Neto.

A ideia da parceria é dar oportunidades para empreendedores dos mais variados segmentos que estão ligados à saúde. “Na prática, observamos que os profissionais da saúde se interessam muito pela especialização técnica, o que é de sua natureza desde a formação, ou seja, se empenham por conhecer bem sobre a sua área, formas de tratamento, prevenção de doenças, e procuram atender os seus clientes com alta qualidade e maestria. Porém, têm ainda a oportunidade de se desenvolver no que diz respeito ao empreendedorismo e à gestão empresarial”, complementa o gestor do projeto no Sebrae RS, Lucas Alves.

Entre os conteúdos que deverão constar no programa conjunto estão: gestão por processos para mapeamento de gargalos e oportunidades de melhoria; aprimoramento da gestão empresarial; melhoria da eficiência operacional; promoção do relacionamento cooperativo entre as empresas participantes e de indicadores de desempenho. Alves detalha ainda que, entre os objetivos do trabalho, está a meta de elevar o índice médio de maturidade de gestão das empresas participantes em 15% até o final do projeto.

Para o Sebrae RS, essa parceria é considerada extremamente relevante e de fundamental importância na consolidação da sua atuação no setor da saúde.

