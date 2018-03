Unimed Porto Alegre ensina lanches saudáveis em oficina para idosos

Durante o mês de março, pessoas acima dos 60 anos de idade poderão participar das oficinas do programa Viver Bem da Unimed Porto Alegre. Aprender sobre como preparar lanches saudáveis e estimular a memória são algumas das atividades que serão desenvolvidas pelo programa Saúde do Idoso.

As oficinas são gratuitas e exclusivas para clientes, titulares e dependentes da Unimed Porto Alegre e acontecerão na Casa Bem-Estar, na Unidade de Canoas e no Unifácil, em Porto Alegre. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone 0800 510 46 46 eunimedpoa.com.br/blogviverbem. As oficinas acontecem na CAsa Bem Estar (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco, em Porto Alegre); na Unidade Assistencial Canoas (BR-116, no Conjunto Comercial, Avenida Getúlio Vargas, 5.600) e na Unifácil Porto Alegre (Avenida Farrapos, 1602 – Floresta /RS).

Programação completa:

Oficina Conversando sobre a sabedoria da vida/ 14 de março

Casa Bem-Estar /14h às 15h30

Oficina de sentimentos/ Eu, você e seus sentimentos/ 15 de março

Casa Bem-Estar/ 16h30 às 17h30

Oficina Sarau de memórias /Estimulando sua memória/ 19 de março

Unidade Assistencial Canoas (BR-116, no Conjunto Comercial, Avenida Getúlio Vargas, 5.600)/ 10h30 às 11h30

Oficina Sarau de memórias/ Estimulando sua memória/22 de março/

Casa Bem-Estar /10h30 às 11h30

Encontro mensal Geração Vida/ Eu faço parte Saúde do Idoso/ 27 de março

Unifácil Porto Alegre (Avenida Farrapos, 1602 – Floresta /RS)/14h30 às 16h

Deixe seu comentário: