Unimed Porto Alegre está com inscrições abertas para quem busca ajuda para parar de fumar

Abandonar o vício em cigarro nem sempre é fácil. Pensando nisso, a Unimed Porto Alegre abriu as inscrições para a turma do Grupo Viver Bem Sem Cigarro. De forma totalmente gratuita, o objetivo é auxiliar, por meio de encontros, os usuários que querem ajuda para largar o vício. A reunião será realizada por profissionais de saúde especializados.

O grupo oferece informações sobre o risco do vício, benefícios de parar de fumar, orientações para lidar com a abstinência e a dependência, e apoio no processo de cessação e de hábitos de vida mais saudáveis. As reuniões iniciam no dia 24 de setembro, às 18h, no Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823, bairro Rio Branco, em Porto Alegre).

Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de setembro, pelo telefone 4004-2040, opção 6, ou pelo site.

