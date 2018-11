Unimed Porto Alegre está entre as 150 melhores empresas para trabalhar

A Unimed Porto Alegre foi reconhecida pela oitava vez como uma das 150 Melhores Empresas para Trabalhar, do Guia VOCÊ S/A. Para o presidente do Conselho de Administração da cooperativa, Flávio da Costa Vieira, a premiação confirma que as práticas de Gestão de Pessoas estão alinhadas ao propósito da Unimed Porto Alegre. “Este reconhecimento confirma nossa vocação para fazer a diferença no cuidar das pessoas, o que inclui os nossos colaboradores”, afirma.

A cooperativa conquistou o sétimo lugar na categoria Cooperativas de Saúde, com nota no Índice de Felicidade no Trabalho (IFT) de 77,4.

A cerimônia de premiação ocorreu no dia 6 de novembro, em São Paulo. A Unimed Porto Alegre foi representada pela diretora de Relações com o Mercado, Rosângela Silveira Dávila; pelo superintendente de Marketing e Vendas, Júlio Wilasco; pela gerente de Desenvolvimento Organizacional, Andrea Armellini Ferreira Pinto; pelo gerente de Marketing, Gerson da Silva; e pela consultora de RH, Joara Pippi de Lima. A premiação está em sua 22ª edição, sendo que essa é a sexta vez consecutiva que a cooperativa é reconhecida.

Elaborado pela revista Você S/A em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), o guia avalia o ambiente de trabalho e as melhores práticas de gestão de pessoas. O resultado da classificação das 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar decorre de pesquisas, a partir da avaliação dos colaboradores e de indicadores ligados às práticas de Recursos Humanos – Índice de Qualidade em Gestão de Pessoas (questionário com descrição de práticas de gestão e visita de jornalista para avaliação dos processos) e Índice de Qualidade do Ambiente de Trabalho (questionário respondido por todos colaboradores). A soma dos índices resulta no Índice de Felicidade no Trabalho.

Deixe seu comentário: