Unimed Porto Alegre está entre as operadoras de plano de saúde mais qualificadas do país, aponta ANS

Divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2018 concedeu à Unimed Porto Alegre nota 0,91 em um ranking que vai de 0 (pior) a 1 (melhor). A pontuação foi a melhor obtida pela cooperativa desde o início do Programa de Qualificação, em 2008, e reafirma a qualidade dos serviços prestados.

“Este resultado demonstra a robustez e melhoria contínua de nossos processos, o que é possível devido ao empenho de nossas equipes”, ressalta o presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Flávio da Costa Vieira.

A cooperativa está classificada na quarta posição no ranking das 10 maiores operadoras médico-hospitalares com maior número de beneficiários do setor. Esse resultado é referente ao ano de 2018, baseado nas informações de 2017. As dimensões avaliadas pela ANS foram Qualidade em Atenção à Saúde (30%), Garantia de Acesso (30%), Sustentabilidade no Mercado (30%) e Gestão de Processos e Regulação (10%).

O IDSS é um dos componentes do Programa de Qualificação da Saúde Suplementar da ANS e abrange a soma dos diversos indicadores para a avaliação global do setor. Ao todo, cerca de 30 diferentes indicadores das quatro dimensões são avaliados em cada uma das operadoras. Essa avaliação do desempenho é realizada desde 2008 e faz parte da ação de indução da Agência a uma melhoria do setor de saúde suplementar.