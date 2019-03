Unimed Porto Alegre está entre entidades apoiadoras do Pacto Alegre

A Unimed Porto Alegre foi uma das entidades presentes no lançamento do Pacto Alegre, na manhã da última terça-feira (26). A iniciativa visa projetar Porto Alegre para o futuro, transformando-a em um ecossistema referência internacional de inovação, cultura e qualidade de vida. A cooperativa foi representada pelo Diretor de Provimento de Saúde da Unimed Porto Alegre, Salvador Gullo Neto.

A Unimed Porto Alegre foi convidada a fazer parte da mesa do pacto para contribuir nas discussões sobre Saúde, Qualidade de Vida, Mobilidade Urbana e outras questões que possam melhorar a experiência da comunidade. Para o Diretor de Provimento de Saúde da cooperativa, Salvador Gullo Neto, a tecnologia deve proporcionar contribuição relevante e concreta para melhorar a qualidade de vida e bem-estar das pessoas. “É uma oportunidade de explorar novas formas de pensar e agir. Cada vez mais queremos fazer parte dessas iniciativas de construção disruptiva e coletiva, aproximando todos os setores da sociedade porto alegrense para trabalharmos juntos em novas propostas e geração de conhecimento”, afirmou Salvador.

O Pacto Alegre se propõe a alinhar e conectar os significantes potenciais de inovação da cidade, gerando sinergia para alavancar ações de alto impacto, que possam auxiliar para tornar Porto Alegre uma cidade melhor de se viver, mais criativa, empreendedora e inovadora, capaz de reter e atrair talentos e investimentos. A Unimed Porto Alegre fará parte de um grupo de 75 entidades ativas e impactantes economicamente, culturalmente e politicamente no ecossistema. Cada entidade irá contribuir com sua visão, recursos e experiência, e instigada a se tornar um elo impulsionador e pensador do pacto. A partir desse conjunto inicial se buscará incorporar um número cada vez maior de entidades, organizações e atores de Porto Alegre que possam e queiram contribuir com a iniciativa.

Deixe seu comentário: