Unimed Porto Alegre estima crescimento de 13% este ano

Depois de ocupar por nove anos consecutivos uma cadeira na diretoria da Unimed Porto Alegre, o médico obstetra e ginecologista Flávio da Costa Vieira assumiu a presidência da Cooperativa em abril deste ano. Ex-presidente da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do RS, ele mantém sua atividade profissional e hoje, com maestria, divide seu tempo entre o consultório e a Cooperativa, sem abrir mão de uma agenda repleta de desafios. O principal deles, dar continuidade aos passos que pontuaram até então a administração anterior da Unimed Porto Alegre, sob a tutela, por nove anos, de Márcio Pizzato, traduzida por solidez econômico-financeira. “Continuaremos cumprindo todos os compromissos da Unimed Porto Alegre, sempre em dia com tributos e provisões junto aos órgãos reguladores”.

Os objetivos, a longo prazo, visam priorizar a continuidade da sustentabilidade da Cooperativa, regada ainda à permanente consolidação de sua operação e imagem conquistadas ao longo de seus 45 anos de atividades, que serão completados em 23 de dezembro.

A oferta de um cardápio diversificado quanto à prestação de serviços igualmente complementa os planos da nova gestão para os próximos três anos, com excelência em entregas com valor agregado ao cotidiano dos usuários.

Unidade assistencial 24 horas, ampliações de bases na região metropolitana, novos laboratórios e clínicas de vacinas, expansão em atendimento nas áreas de oncologia, pediatria e saúde ocupacional e aumento da frota de ambulâncias e SOS estão entre alguns deles, culminando neste mês com a implantação do serviço de ressonância magnética em Porto Alegre. As iniciativas contribuem para posicionar a Cooperativa entre as maiores cooperativas médicas do País.

Outro destaque é a efetividade da Política de Sustentabilidade da Cooperativa, que desenvolve projetos e ações de acordo com os pilares de atuação como Saúde e Bem-estar, Meio Ambiente e Desenvolvimento Social.

Ações de medicina preventiva para a comunidade, campanhas do agasalho, doação de sangue e de vacinação contra gripe, a unidade do Projeto Pescar, doações de alimentos e aporte a projetos sociais são alguns exemplos do compromisso de atuar de forma ética e transparente em suas relações, contribuindo, dessa forma, para o bem-estar da sociedade. “Todas as nossas ações são alinhadas à nossa vocação de cuidar de pessoas”, enfatiza Flávio Vieira.

Os números demonstram a força da Cooperativa no segmento, com a realização de 50 mil exames/ dia útil, 15 mil consultas/dia útil, que somam 300 mil/ mês e 3.600 milhões/ano, com cerca de 7.700 mil internações hospitalares/mês.

O treinamento da equipe, integrada por 1.900 funcionários, reflete este posicionamento, atestado por pesquisas de satisfação junto aos usuários e aos médicos associados, com índices favoráveis na casa de 91% para ambos. Hoje, são 6.500 médicos cooperados e 640 mil usuários da Unimed Porto Alegre, espalhados por 46 municípios da Grande Porto Alegre. “Nosso planejamento prevê para até 2020 chegarmos a 800 mil usuários”.

Flávio da Costa Vieira estima que, mesmo diante da crise que o País atravessa, a Unimed Porto Alegre deverá fechar 2016 com um crescimento em torno de 13% em sua receita bruta em relação ao ano anterior, e na faixa de 14% no próximo ano. “Estamos preparados. A Unimed Porto Alegre é muito grande, muito forte, não abrimos mão do gerenciamento de custos internos e combates a perdas para manter a Cooperativa sólida e preparada para enfrentar desafios”.

Acreditada este ano pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) entre as 11 operadoras de saúde do País com este título, em um ranking de 1 mil empresas, o destaque sublinha o propósito da Unimed Porto Alegre de fazer a diferença no cuidar das pessoas ao “ofertar serviços, sem perder qualidade”. Outro desafio da gestão, como finaliza o presidente.

