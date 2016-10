Unimed Porto Alegre inaugura serviço de ressonância magnética

A Unimed Porto Alegre está inaugurando o serviço de ressonância magnética, composto por equipamento de última geração em uma área de 250 m². Localizada no Centro de Diagnóstico por Imagem Unimed, junto à unidade do Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545 – Prédio 3), a novidade garante resultados ainda mais precisos e agilidade na marcação de exames, por ser um serviço disponibilizado com a chancela da Unimed Porto Alegre.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Flávio da Costa Vieira, o investimento realizado na nova estrutura tem a finalidade de proporcionar ainda mais cuidado e bem-estar aos clientes. “É um grande orgulho disponibilizar um serviço de ressonância magnética com o que há de mais avançado em tecnologia, com a garantia de qualidade da Unimed Porto Alegre no atendimento”, afirma.

Denominado Ingenia 1.5T, o equipamento de ressonância magnética da Cooperativa proporciona mais espaço e ajuda a reduzir a ansiedade, com uma abertura de 70 centímetros; melhora a consistência e velocidade do exame, por meio de um software inteligente; e ainda reduz em mais de 80% a percepção de ruído acústico pelo paciente.

A implantação do serviço de ressonância magnética completa o menu de exames de diagnóstico oferecidos no Centro de Diagnóstico Unimed, que tem 980 m² e abrange exames de ecografia, ecocardiografia, raio-X digital, tomografia computadorizada, mamografia e procedimentos de diagnóstico, além de mais de mil exames laboratoriais disponíveis.

O Centro de Diagnóstico por Imagem é reconhecido por certificação ONA de Acreditado Pleno Nível II e selo de qualidade do Colégio Brasileiro de Radiologia. O espaço oferece acessibilidade para atender pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando segurança e conveniência aos clientes.

O atendimento no novo serviço de ressonância magnética ocorre de a -feira, das 8h às 19h, e aos sábados, das 8h às 12h. Os demais atendimentos do Centro de Diagnóstico por Imagem Unimed são realizados de a -feira, das 7h às 22h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Comentários