Unimed Porto Alegre lança na Maratona aplicativo para cuidar da saúde

A Unimed Porto Alegre será a patrocinadora e o serviço médico oficial da 35ª Maratona Internacional Unimed Porto Alegre, que acontece dia 10 junho. Além de oferecer ambulâncias e equipes de enfermagem e médicos, a cooperativa terá um espaço com ponto de coleta para a Campanha do Agasalho e apresentação do novo aplicativo Viver Bem.

Os atletas terão à disposição cinco ambulâncias, duas motos e 21 profissionais especializados em emergência da Unimed Porto Alegre. A cooperativa estará presente ainda com o Espaço Unimed, que será um ponto de coleta para a Campanha do Agasalho.

Aquecimento com o padrinho

O padrinho do evento neste ano é Ronaldo da Costa, maratonista brasileiro campeão na Maratona de Berlim em 1998, quando consagrou-se recordista sul americano da maratona. No dia 8 de junho, o atleta conversa com o público a partir das 15h, no Espaço Unimed. Às 20h, acontece o treinão com Ronaldo da Costa, saindo do estacionamento do BarraShoppingSul. O momento servirá como aquecimento para a Maratona e terá um circuito de corrida livre. Os eventos são gratuitos e serão realizados na Feira da Maratona, que acontece entre os dias 7 e 9 de junho, no estacionamento do BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300).

Maratona Internacional Unimed Porto Alegre

A Maratona Internacional Unimed Porto Alegre será realizada em 10 de junho, a partir das 7h15, com ponto de partida no BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300). Em 2018 serão mais de 10 mil participantes nas modalidades Maratona Unimed Internacional (42km), Meia Maratona Unimed (21km), Maratona Unimed (7,5km) e a “Maratoninha”, voltada para crianças de 3 a 14 anos (50m à 400m). Confira alguns números do evento:

· 3858 será o número de mulheres participantes em 2018;

· 40 são os inscritos do pelotão de elite, com a participação de 17 no naipe feminino e 23 no masculino;

· 16 postos de abastecimentos estarão disponíveis ao longo do percurso

· 140.000 copos de água serão distribuídos aos competidores;

· 5 postos de isotônico estarão disponíveis, além do abastecimento da chegada;

· 46.000 sachês de isotônico serão entregues aos atletas;

· 45.000 unidades de frutas variadas, como bananas, maçãs e bergamotas, estarão disponíveis para hidratação.

O evento é organizado pelo Clube de Corredores de Porto Alegre (CORPA). Para mais informações, bem como o acesso ao mapa do circuito, acesse www.maratonadeportoalegre.com.br.

