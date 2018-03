Unimed Porto Alegre oferece apoio para quem quer parar de fumar. Encontro acontece nesta terça-feira, entre 18h e 20h

Parar de fumar não é fácil e a Unimed Porto Alegre auxilia no processo para abandonar o tabaco. A oficina Viver Bem Sem Cigarro está aberta para a comunidade durante o mês de março.

O encontro tem como objetivo auxiliar os tabagistas no abandono do uso de cigarro por meio de sessões em grupo realizadas por profissional de saúde especializado. O programa oferece informações sobre o risco de fumar, benefícios de quem abandona o hábito, orientações para lidar com a abstinência e a dependência e apoio no processo de cessação e obter hábitos de vida mais saudáveis.

A oficina é gratuita e aberta ao público. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone 0800 510 46 46 e unimedpoa.com.br/blogviverbem.

Programação:

Oficina Grupo Viver Bem sem Cigarro/ Apoio ao processo de cessação do tabaco/ 13 de março/ Unifácil POA (Avenida Farrapos, 1602 – Floresta – Porto Alegre/RS) /das 18h às 20h

