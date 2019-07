Unimed Porto Alegre oferece caminhadas orientadas gratuitas e abertas à comunidade

Por meio do Programa Viver Bem, a Unimed Porto Alegre oferece Caminhadas Orientadas no mês de julho. As atividades são gratuitas e abertas à comunidade, com o objetivo de incentivar os exercícios físicos e a qualidade de vida dos participantes. Para integrar o grupo, é necessário apresentar atestado médico. As caminhadas acontecem em Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, Guaíba e Porto Alegre.

A prática de atividades físicas, além de auxiliar na perda de peso e melhora do condicionamento físico, ajuda a evitar doenças como hipertensão, diabetes e osteoporose. Nas caminhadas orientadas da Unimed, os participantes são guiados por profissionais da área, que orientam a melhor forma de realizar o exercício.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone 4004-2040, opção 6, ou pelo site unimedpoa.com.br/blogviverbem.

Locais e horários:

Porto Alegre – Parcão: Segundas e quartas (18h15 às 19h15)

Porto Alegre – Parque Redenção: Terças e quintas (9h às 10h e 18h15 às 19h15)

Porto Alegre – Parque Redenção: Quartas e sábados (8h30 às 9h30)

Porto Alegre – Zona Norte: Quartas e sábados (9h às 10h)

Porto Alegre – Zona Sul: Quartas e sábados (9h às 10h)

Canoas – Parque Municipal Getúlio Vargas / Capão do Corvo: Terças, quintas e sábados (8h30 às 9h30)

Guaíba – Escadaria da Corsan: Quartas e sábados (8h30 às 9h30)

Cachoeirinha – Parque Municipal: Quartas e sábados (9h às 10h)

Gravataí – Parcão de Gravataí: Terças e quintas-feiras (18h15 às 19h15)

