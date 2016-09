Unimed Porto Alegre oferece caminhadas orientadas

A Olimpíada realizada no Rio de Janeiro e a proximidade da primavera servem de estímulo para muitas pessoas começarem a praticar atividades físicas. Para quem não deseja ser atleta, mas quer se manter saudável, ativo e aproveitar o clima mais ameno, as caminhadas são uma excelente alternativa. A melhora no sono e a queima metabólica são alguns dos benefícios, além da prevenção de doenças como pressão alta e diabetes.

De acordo com a médica do Comitê Medicina do Esporte da Unimed Porto Alegre, Rosemary de Oliveira Petkowickz, a atividade auxilia na manutenção da saúde, mas é fundamental a orientação profissional prévia para o praticante. Além disso, é importante estar atento à chegada da primavera, que pode acentuar as doenças respiratórias: “O pólen pode desencadear crises em asmáticos, então convém procurar um médico antes de começar a atividade. Após a orientação, o ideal é o paciente iniciar em um ritmo mais baixo e ir aumentando a intensidade do exercício aos poucos”, pondera.

Para auxiliar os interessados em iniciar uma atividade física, a Unimed Porto Alegre oferece as Caminhadas Orientadas, do programa Saúde em Movimento. Aberta à comunidade, a atividade é gratuita e aberta a todos os interessados, desde que se apresente atestado médico. Inscrições pelo telefone 51 3316-7177, pelo e-mail viverbem@unimedpoa.com.br ou pelo blogwww.unimedpoa.com.br/blogviverbem.

As caminhadas acontecem às segundas e quartas-feiras (às 18h15min no Parcão), terças e quintas (das 9h às 10h ou às 18h15min, no Parque da Redenção); terças, quintas e sábados (das 8h30min às 9h30min em Canoas, no Parque Municipal Getúlio Vargas/Capão do Corvo); e quartas e sábados (às 8h30min no Parque da Redenção; e das 9h às 10h na Zona Sul de Porto Alegre, na Zona Norte de Porto Alegre e no Parque Municipal de Cachoeirinha).

