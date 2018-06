Unimed Porto Alegre oferece oficina sobre sabedoria de vida

As experiências de vida preparam as pessoas para diversas situações. Baseado nisso, o programa Saúde do Idoso, da Unimed Porto Alegre, oferece no mês de junho ações voltadas para o compartilhamento de histórias e memórias. Além das atividades, ainda acontece o encontro mensal, que tem como tema a prevenção de quedas e os perigos de acidentes com idosos.

As atividades fazem parte do Programa Viver Bem e ocorrem em Porto Alegre de forma gratuita. As oficinas são exclusivas para clientes, titulares e dependentes da Unimed Porto Alegre. Já o encontro mensal é aberto à comunidade. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone 0800 510 46 46 e unimedpoa.com.br/blogviverbem.

Deixe seu comentário: