Unimed Porto Alegre oferece oficinas sobre respiração e diabetes

As doenças respiratórias crônicas representam a terceira causa de mortalidade por doença no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Já o diabetes é considerado um problema de saúde pública. Para alertar o público, o programa Gerenciamento em Saúde, da Unimed Porto Alegre, oferece no mês de junho oficinas sobre os temas.

As atividades fazem parte do Programa Viver Bem e ocorrem na Casa Bem-Estar. São gratuitas e exclusivas para clientes, titulares e dependentes da Unimed Porto Alegre. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone 0800 510 46 46 e unimedpoa.com.br/blogviverbem.

