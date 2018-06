Unimed Porto Alegre participa de ações em alusão ao Dia de Cooperar

Em alusão ao Dia Internacional do Cooperativismo, a Unimed Porto Alegre participará do Dia C – Dia de Cooperar no dia 30 de junho, a partir das 9h, no Parque da Redenção. Organizado pelo Sistema OCERGS-SESCOOP/RS, o evento gratuito será realizado em parceria com o Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS, representado pela Unimed Federação/RS, Uniair, Unicoopmed, Instituto Unimed/RS e Central de Serviços – RS.

Serão oferecidos serviços e atividades de entretenimento em três estandes, como quick massage, verificação de pressão arterial, medição de glicose e atividades de recreação. Caminhadas orientadas também serão realizadas a partir das 9h30, com inscrição prévia e distribuição de kits para os participantes. Além disso, haverá presença de ambulâncias.

A iniciativa também irá incentivar a doação de sangue, por meio de uma ação em conjunto com 14 Unimeds do Estado. A campanha visa enfatizar a importância do ato da doação de sangue com a cooperação entre as pessoas, além de beneficiar muitas vidas.

Dia Internacional do Cooperativismo

Celebrado desde os anos 20, o cooperativismo é uma forma de associação de pessoas que se reúnem para atender a necessidades comuns por meio de uma atividade econômica. Se desenvolve pela associação de pessoas formando cooperativas, e seu principal objetivo é valorizar o homem e integrá-lo à comunidade.

Unimed Porto Alegre

É uma cooperativa de trabalho médico que se constitui como uma sociedade de pessoas, e não de capital. Na cooperativa, os médicos não são contratados, nem credenciados: são cooperados. Ou seja, constituem uma sociedade da qual participam com quotas e cuja produtividade é rateada entre os membros.

Sobre o Dia C

O Dia C é a maior rede cooperativista de voluntariado do Brasil. São milhares de ações voluntárias em uma grande corrente do bem, com o desafio de estimular o desenvolvimento de projetos contínuos que possam gerar benefícios constantes para as comunidades em que as cooperativas estão inseridas.

Deixe seu comentário: