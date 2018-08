Unimed Porto Alegre promove Encontro Mensal sobre mudanças na alimentação

O programa Alimentação da Unimed Porto Alegre oferece o Encontro Mensal sobre mudança de hábitos na alimentação no dia 27 de agosto, a partir das 15h30, no Unifácil. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE, 60% da população brasileira prefere alimentos gordurosos na hora de se alimentar.

Para mudar esse cenário é preciso não só uma revisão na alimentação, mas uma mudança de hábito. Quando o indivíduo passa a alimentar-se melhor, em pouco tempo é possível perceber os benefícios adquiridos, como aumento na disposição e diminuição do cansaço, além de prevenir deficiências nutricionais e doenças crônicas.

O encontro é gratuito e aberto ao público. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone 0800 510 46 46 eunimedpoa.com.br/blogviverbem.

Deixe seu comentário: