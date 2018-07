Unimed Porto Alegre promove oficina de alimentos equivalentes

Você sabe quais alimentos podemos substituir para variar os pratos e não perder qualidade na alimentação? A oficina Lista de equivalentes, promovida pela Unimed Porto Alegre por meio do programa voltado à Alimentação, irá esclarecer essa e outras dúvidas. O programa ainda terá oficinas sobre reeducação alimentar e encontro mensal que abordará o ajuste das refeições durante o dia.

As atividades fazem parte do Programa Viver Bem, são gratuitas e ocorrem em Porto Alegre e Canoas. As oficinas são exclusivas para clientes, titulares e dependentes da Unimed Porto Alegre. Já o encontro mensal é aberto à comunidade. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone 0800 510 46 46 e unimedpoa.com.br/blogviverbem.

Confira a programação completa:

Grupo Reeducação Alimentar

O quê: Lista de equivalentes

Quando: 05 de julho

Onde: Unidade Assistencial Canoas (Av. Getúlio Vargas, 5600 – Centro, Canoas/RS)

Horário: 10h às 11h

Grupo Reeducação Alimentar

O quê: Pensar gordo e pensar magro

Quando: 09 de julho

Onde: Casa Bem-Estar (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS)

Horário: 16h às 17h30

Grupo Reeducação Alimentar

O quê: Pirâmide alimentar

Quando: 10 de julho

Onde: Unidade Assistencial Canoas (Av. Getúlio Vargas, 5600 – Centro, Canoas/RS)

Horário: 16h às 17h

Grupo Reeducação Alimentar

O quê: Pirâmide alimentar

Quando: 19 de julho

Onde: Unidade Assistencial Canoas (Av. Getúlio Vargas, 5600 – Centro, Canoas/RS)

Horário: 10h às 11h

Grupo Reeducação Alimentar

O quê: Importância do exercício

Quando: 23 de julho

Onde: Casa Bem-Estar (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS)

Horário: 16h30 às 17h30

Encontro Mensal

O quê: Ajustando refeições do dia

Quando: 30 de julho

Onde: Unifácil Porto Alegre (Avenida Farrapos, 1602)

Horário: 15h30 às 16h30

