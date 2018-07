Unimed Porto Alegre promove oficinas sobre cuidados com as mamas

Cuidar das mamas é indispensável para evitar desconforto durante a amamentação. No mês do Aleitamento Materno, a Unimed Porto Alegre, por meio do programa Saúde da Gestante e do Bebê, oferece a oficina de Aleitamento Materno no mês de agosto. Além dessa atividade, a cooperativa irá promover oficinas sobre prevenção de acidentes, massagens e cuidados com o bebê.

As ações fazem parte do Programa Viver Bem, ocorrem no Espaço Viver Bem e na Unidade Assistencial Canoas e são gratuitas e exclusivas para clientes, titulares e dependentes da Unimed Porto Alegre. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone 0800 510 46 46 ou em unimedpoa.com.br/blogviverbem.

Deixe seu comentário: