Unimed Porto Alegre realiza mais de 420 atendimentos na Expointer 2016

Durante os nove dias de duração da Expointer 2016, a Unimed Porto Alegre prestou atendimento médico ao público que visitou e trabalhou no Parque de Exposições. O serviço exclusivo contou com estrutura e equipamentos de ponta para atendimento de casos de emergência e urgência. Pela 8ª vez consecutiva, a Cooperativa disponibilizou dois ambulatórios equipados com tecnologia avançada para atendimento, uma ambulância disponível 24 horas para o transporte de pacientes e uma equipe experiente de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

No total foram atendidas 426 pessoas e 11 remoções, sendo a maioria casos de baixa complexidade relacionados a náuseas, vômitos, dor epigástrica e cefaleia. De acordo com o coordenador médico do SOS Unimed, Marcelo Hartmann, a estrutura montada pela Cooperativa no evento garantiu eficiência e agilidade no atendimento. “Conseguimos atender o público com qualidade sem sobrecarregar o sistema de saúde. Foram necessárias poucas remoções para hospitais da região”, explica.

O subsecretário do Parque de Exposições Assis Brasil e presidente da 39ª Expointer, Sérgio Bandoca Foscarini da Silva, destaca que contar com a estrutura da Cooperativa Médica e sua equipe especializada em um evento como a Expointer é fundamental para garantir atendimento de qualidade na área da saúde. “Só tenho a agradecer pelo trabalho e preocupação da Unimed Porto Alegre, sua diretoria, médicos e funcionários, em atender a todos que precisaram de serviço médico durante os nove dias da Expointer”, afirma.

Reconhecida como a maior feira de agronegócios da América Latina, a Expointer aconteceu de 27 de agosto a 4 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, no município de Esteio.

