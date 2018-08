Unimed promove “Tradição Mantida, Saúde Garantida” na Expointer

A Unimed convida você para o evento “Tradição Mantida, Saúde Garantida”. Para mostrar que é possível incluir opções nutritivas no estilo gaúcho de cozinhar, o apresentador José Antonio Pinheiro Machado, o Anonymus Gourmet, e a nutricionista do Viver Bem Unimed Porto Alegre, Paula Corrêa, darão dicas de culinária saudável. Serão preparados ainda espetinhos saudáveis para a degustação dos convidados. O evento acontece no dia 30 de agosto, às 18h, na Churrascaria Santo Antônio (ao lado da arena do Cavalo Crioulo), no Parque de Exposições Assis Brasil, durante a 41ª Expointer.

A ação é inspirada no movimento #Mude1Hábito, criado pela Unimed do Brasil em 2017, que incentiva as práticas mais saudáveis, respeitando o ritmo de cada um. Segundo estudo realizado pela cooperativa, de 40% a 45% do que se faz no cotidiano são hábitos, e não decisões de fato. Nas ações promovidas, a Unimed incentiva, entre outras ações, a melhora de hábitos alimentares e a reserva de mais tempo para o que se gosta. A campanha destaca o conceito de hábitos como comportamentos, geralmente inconscientes, que acontecem com regularidade. Mais informações podem ser obtidas em www.mude1habito.com.br.

Deixe seu comentário: