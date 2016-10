UniRitter presta atendimentos gratuitos para finanças pessoais e para micro empresas

O Núcleo de Assessoria Contábil e Fiscal da UniRitter (NAF) presta auxílio para Pessoas Físicas e Jurídicas que necessitam organizar as suas finanças. Os atendimentos acontecem em dois locais, na Zona Sul e Norte de Porto Alegre. Todas às quintas-feiras, das 17h às 19h, no subsolo 2 do Prédio D do Campus Zona Sul (Rua Orfanotrófio, 555) da instituição e todas às sextas-feiras, das 16h às 18h, no subsolo do prédio 3 do Campus FAPA (Av. Manoel Elias, 2001).

Em uma parceria com a Receita Federal, os estudantes do curso de Ciências Contábeis da UniRitter, com supervisão de professores, estão encarregados pelo processo de aplicação da prática contábil e fiscal. Para Pessoa Física são esclarecidas dúvidas sobre Imposto de Renda, planejamento financeiro, dicas para negociação de dívidas, entre outras atividades. No caso de Pessoa Jurídica são realizadas a orientação contábil, auxílios ao Micro Empresário Individual (MEI), entidade sem fins lucrativas e à constituição de novas empresas.

Os agendamentos são feitos via e-mail naf.uniritter@gmail.com. Mais informações pelo telefone (51) 3230-3380.

