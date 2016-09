UniRitter realiza palestra especializada sobre azeites com exclusividade para alunos e professores do curso de Gastronomia

Nesta terça-feira (27) , os alunos do curso de Gastronomia da UniRitter terão uma palestra especializada sobre azeites. O evento é exclusivo para o grupo, ao lado dos professores. A apresentação será feita por representantes da Colavita, marca que produz e importa azeite, massas secas, vinagre e molhos diversos, entre outros produtos alimentares italianos. O encontro acontece em dois turnos (pela manhã, das 11h às 12h30, e pela tarde, das 17h30 às 19h) no prédio 7, sala 109, do Campus FAPA (Av. Manoel Elias, 2001).

Na ocasião, serão abordados os seguintes assuntos: processo do plantio até o envase, diferenças entre vários tipos de azeites e modo de conservação e uso. Também será demonstrado um filme ilustrando os processos desse tipo de produto. Além de uma degustação com quatro tipos diferentes de azeites.

