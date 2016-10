UniRitter realiza serviços gratuitos para a comunidade no mês de outubro

Até o dia 29 de outubro, acontece em Porto Alegre e Canoas uma série de serviços gratuitos para a comunidade, envolvendo voluntários da UniRitter, em diferentes datas e locais. As ações serão realizadas como parte do Laureate Global Days of Service 2016, programa que reúne todas as instituições de ensino da Laureate International Universities na promoção de ações sociais voltadas para as comunidades em que estão inseridas.

Dentre as atividades previstas para crianças e adultos estão: instruções sobre a prevenção do câncer de mama e para quedas de idosos, oficinas para crianças no campus Zona Sul, pintura de escola da comunidade, entrega de material escolar em escolas carentes, debate com a comunidade com os Eco Educadores da UniRitter, revitalização paisagística do Instituto Psiquiátrico Forense, entrega de jogos digitais na Kinder, dentre outras.

“Teremos ao longo do mês diversas ações de responsabilidade social nos nossos campi e também nas comunidades. Todas as atividades envolvem voluntários da nossa instituição, que são alunos, professores e colaboradores, unidos por um único objetivo: fazer a diferença impactando positivamente a vida das pessoas”, destaca Siomara Monteiro, coordenadora institucional do Núcleo de Extensão da UniRitter.

A programação completa do Laureate Global Days of Service 2016 da UniRitter pode ser consultada pelo site www.uniritter.edu.br. Algumas atividades podem sofrer alterações de datas devido às condições do tempo. Mais informações pelo telefone (51) 3027.7325 ou pelo e-mail siomara_monteiro@uniritter.edu.br.

Comentários