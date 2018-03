UniRitter recebe etapa nacional da Copa de Gastronomia da Laureate

Desde esta quarta-feira (14) e até sexta-feira (16), a UniRitter sedia a etapa nacional da Laureate Culinary Cup, competição internacional de estudantes de gastronomia, promovida pela Laureate International Universities. Entre as oito duplas que participarão da seletiva nacional, estão dois alunos da UniRitter, Aline Alves e Arthur Botelho. A quinta edição da disputa acontecerá no Campus FAPA da UniRitter e conta com a presença da diretora de Gastronomia e Hospitalidade da Laureate Brasil, Rosa Moraes. O júri é composto pelos chefs Rodrigo Belloura (Restaurante Valle Rustico), Mauro Sousa (Chef Executivo da Rede Sheraton) e Marcelo Schambeck (chef e proprietário do Del Barbiere).

A primeira e a segunda duplas vencedoras da etapa nacional representarão as escolas do país na fase mundial da Laureate Culinary Cup, que será entre os dias 3 e 6 de junho, no Instituto Profissional AIEP, em Santigo (Chile). O evento reunirá integrantes das escolas de gastronomia da rede Laureate do Brasil, Austrália, Costa Rica, Chile, Panamá, Honduras, México, Peru e Turquia.

As inscrições para assistir à transmissão da etapa final no dia 16/03 já estão abertas. A entrada ocorre mediante a doação de uma caixa de bombom, que será entregue para o Projeto WimBelemDon.

