Unisinos lança novo modelo de ensino, com as melhores opções de crédito educativo e parte das taxas subsidiadas pela universidade

A Unisinos, em mais um passo dentro de seu planejamento estratégico dos próximos quatro anos, lança a Graduação PRO com mudanças no seu processo de seleção, diversas formas de viabilizar os estudos e crédito educativo. Com o conceito “Reprograme o curso da sua vida”, a Universidade permitirá que o aluno construa sua trajetória acadêmica conforme suas competências através dos currículos dos cursos horizontais e dinâmicos, e não mais verticais e lineares. Ao todo, 21 cursos de bacharelado serão impactados já no primeiro semestre de 2019.

Sustentado por três pilares — propósito, descobertas em relação ao projeto de vida do aluno; experiência, vivências ao longo do curso que permite testar caminhos para construir a carreira; e empregabilidade, desenvolvimento de competências que certificam o aluno para entrar no mercado de trabalho —, o modelo reforça o DNA Jesuíta, que tem tradição em desenvolvimento pessoal e profissional, conectando o aluno ao seu projeto de vida.

O pró-reitor acadêmico e de relações internacionais, Alsones Balestrin, complementa: “Esse projeto repensa de forma ampla o jeito como nós fazemos graduação, botando o aluno no centro do processo e buscando a forma como ele aprende melhor, a forma como tem uma trajetória mais importante dentro da Universidade e a forma como planeja sua carreira já dentro do curso. A iniciativa vem para reforçar o protagonismo do estudante, que é sujeito ativo na construção do seu aprendizado, e traz o DNA da Unisinos, a sólida formação jesuíta e a excelência acadêmica de uma das melhores universidades do Brasil. É um repensar da trajetória acadêmica para que o estudante saia do curso já com uma carreira que ele construiu ao longo da graduação, uma ponte para o mercado de trabalho”.

Dessa forma, a Unisinos propõe uma renovação no modelo de aprendizagem, uma provocação para colocar o aluno e seu projeto de vida no centro de uma nova forma de aprender, pensar e gerar conhecimento, pressupondo novas conexões entre os componentes da vida universitária, uma formação flexível que se constitui a partir de novas relações entre a sociedade, o campus, a sala de aula, o conhecimento científico, a tecnologia, e, especialmente, os protagonistas: alunos.

As inscrições para o Vestibular de Verão estão abertas até 19 de novembro. Com mudanças no tempo de aplicação e modelo da prova, o processo seletivo ocorre no dia 24 de novembro nos campi de São Leopoldo e Porto Alegre, bem como nos polos de educação a distância.

A partir desta edição, a prova será composta por 23 questões objetivas e redação. Serão 5 questões de Língua Portuguesa; 4 de Ciências Humanas e Cultura Geral, entre História, Geografia, Filosofia e Literatura; 7 questões de Ciências Exatas, entre Matemática e Física; 4 questões de Ciências da Natureza, entre Química e Biologia e 3 questões de Língua Estrangeira (opção entre Inglês e Espanhol).

O tempo das provas também foi reduzido e o vestibulando realizará o teste apenas no turno da manhã. Quem prestou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2015 e 2017 pode optar por usar a nota obtida como forma de ingresso na universidade. Nesse caso, está dispensado das provas. Os candidatos às vagas de cursos a distância, assim como aqueles com 25 anos ou mais na data do Vestibular, fazem apenas a prova de redação. Confira os horários:

Processo seletivo geral: das 9h às 12h30 (redação e questões objetivas, sem intervalo);

Processo seletivo alternativo (para quem tem 25 anos ou mais): das 9h às 11h (somente redação);

Processo seletivo EaD: das 9h às 11h (somente redação).

Para garantir uma completa experiência de mudanças, a Unisinos oferece diversas parcerias que possibilitam o ingresso em todos os cursos de graduação. Os parceiros Banrisul, Bradesco e PraValer oferecem as melhores opções de crédito educativo do mercado. Entre as ofertas, o Crédito Educativo do Banrisul é exclusivo para a Universidade. Entre as vantagens negociadas junto ao banco, a instituição consegue, a partir do próximo ano, financiar a matrícula e 100% da semestralidade dos cursos com parte das taxas sendo subsidiadas pela própria universidade, exceto para medicina. Tanto alunos novos quanto os que já cursam o ensino superior da Unisinos terão direito a estes benefícios.

Deixe seu comentário: