Acontece Unisinos oferecerá mais de 2 mil novas bolsas para 2020

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Oportunidades são para alunos de todos os níveis acadêmicos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Uma boa notícia para quem pretende ingressar na Universidade em 2020 é que, este ano, a Unisinos oferecerá mais de duas mil novas bolsas de estudo para graduação e pesquisa. As oportunidades são para alunos de todos os níveis acadêmicos para estudar nos campi São Leopoldo, Porto Alegre e nos polos EAD.

A partir do dia 28 de janeiro, estudantes interessados em conquistar uma bolsa Prouni Integral na Unisinos poderão concorrer a uma das 720 vagas para bolsistas que serão ofertadas. As oportunidades são para os cursos de graduação nas modalidades EAD, Híbrida e Presencial. Na pós-graduação, a Universidade conta com 536 bolsas, dessas 150 serão concedidas para alunos que ingressarem no primeiro semestre de 2020.

No EAD, além das bolsas integrais do Prouni, a Universidade oferece 400 bolsas de 20% para bacharelados, via Educa Mais Brasil, 1.100 bolsas de 10% para cursos tecnológicos e licenciaturas, via Educa Mais Brasil e bolsas de 15% para alunos com 50 anos ou mais, 10% para egressos da Unisinos, 10% para funcionários de empresas parceiras e desconto de 30% no primeiro semestre para alunos novos.

“Para a Unisinos, Universidade Jesuíta de Excelência, as bolsas ofertadas visam atender dois pontos centrais: um de mérito, para oportunizar àqueles alunos talentosos, porém sem condições financeiras de se manter em uma universidade; outro de inclusão social, para ascender ao sistema universitário uma parcela de estudantes excluídos dos sistemas público ou privado de educação superior”, afirmou o pró-reitor Acadêmico e de Relações Internacionais da Unisinos, Alsones Balestrin.

Para concorrer a uma bolsa Prouni é preciso ficar atento ao edital do MEC. Outras formas de ingresso com bolsa você pode acessar em unisinos.br/vestibular/bolsas. Hoje, a Unisinos conta com 3.434 bolsas filantropia e 1.075 bolsas de licenciatura na graduação, além de dois mil créditos de monitoria, atendendo cerca de 450 estudantes. Outros benefícios e descontos podem ser conhecidos no site da universidade em http://www.unisinos.br/beneficios.

