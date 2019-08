Unisinos: visão de futuro e contribuição ao desenvolvimento regional

Desafiar o Amanhã. Este é o mote da campanha da Unisinos que marca seus 50 anos, recentemente celebrados. O Comitê de Marketing da Unisinos, ao lado da Paim, agência que responde pela linha de comunicação, buscaram em conjunto este novo reposicionamento que passa por uma visão de futuro. “Quem vai desafiar o amanhã não é a Unisinos, a universidade vai preparar as pessoas para o amanhã”, analisa o vice-reitor da instituição, padre Pedro Gilberto Gomes. “O novo slogan coloca os alunos como protagonistas pois a Unisinos acredita que o conhecimento é o melhor caminho para o amanhã e convida a comunidade a buscar respostas e construir um futuro para todos”.

A Unisinos vê consolidada sua trajetória ao longo destas décadas, exibindo inúmeras realizações e uma posição invejável no ranking das universidades privadas do País, ocupando a terceira posição. São 25 mil alunos e somente na categoria EAD (Ensino a Distância), já soma 4 mil, contando com um diferencial que é a modalidade de educação híbrida, ou seja, “uma vez por mês os alunos passam um sábado inteiro no Campus”, como aponta o vice-reitor.

Entre as bandeiras da Unisinos desfilam a pesquisa e a tecnologia. “Um dos diferenciais é a contribuição para o desenvolvimento regional”, aponta o padre Pedro Gilberto Gomes. Segundo ele, o parque tecnológico, as incubadoras, o portal de inovação e os institutos tecnológicos “ajudam a mudar o perfil do Vale do Sinos”, o que considera “a reconversão de São Leopoldo, que vem se reposicionando”. Somente no Tecnosinos, são 93 empresas, sendo 60 já totalmente consolidadas, 33 startups, representando 6 mil empregos diretos com um faturamento na ordem de 2,5 bilhões de reais. A atividade é ancorada na tríplice hélice – mundo empresarial, governos municipal e estadual e a própria Unisinos.

Hoje, são cerca de 70 cursos de graduação e 26 Programas de Pós-Graduação, sendo 26 mestrados e 20 doutorados. Também é a única universidade comunitária a contar com o curso de geologia. “Nosso objetivo é a excelência acadêmica. Não existe curso de segunda categoria na Unisinos”.

No exterior, a Unisinos mantém convênio com quatro universidades na Coreia. Na medicina, que abriu suas portas há cerca de três anos, os convênios se expandem para a Espanha e Alemanha. No cenário local, convênios com hospitais em São Leopoldo, Esteio, Sapucaia e Gravataí, bem como finaliza o vice-reitor. “Transformamos a Unisinos em uma universidade de classe mundial em pesquisa”. (Clarisse Ledur)

