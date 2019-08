United vai oferecer 543 milhões de reais ao Sporting por Bruno Fernandes

Manchester United e Tottenham competem de forma acirrada pela contratação do meia Bruno Fernandes, do Sporting. Segundo o jornal português ‘A Bola’, os Red Devils vão fazer uma “proposta irrecusável” aos Leões e cogitam oferecer 80 milhões de euros (R$ 534 milhões) pelo jogador. As informações são do portal Lance.

O Manchester United já concluiu a transferência de Harry Maguire, de acordo com a imprensa europeia. O jogador deve se apresentar na segunda-feira. Bruno Fernandes, porém, é um pedido do treinador Ole Gunnar Solskjaer. A diretoria do clube inglês está disposta a oferecer 10 milhões de euros (R$ 43 milhões) a mais do que pediu o Sporting inicialmente.

O Tottenham, de Mauricio Pochettino, por sua vez, também não desistiu. O Sporting já recusou três propostas dos Spurs, mas o clube londrino quer pagar os 70 milhões de euros (R$ 301 milhões) que pede a equipe portuguesa.

A decisão deve ficar nas mãos do jogador, tendo em vista que o Sporting já comunicou a Bruno Fernandes, que sua saída vai ser resolvida após a disputa da Supercopa de Portugal. A final vai ser neste domingo, às 16h45, contra o Benfica.

O treinador Ole Gunnar Solskjaer já ressaltou, em coletiva, que o United segue firme e forte no mercado e que busca “uma ou duas caras novas” para fechar seu elenco para a próxima temporada, mas não falou diretamente de Dybala. A imprensa europeia também publica que o argentino deve se reunir com o treinador Maurizio Sarri antes de tomar sua decisão.

Conselho de CR7 a Paulo Dybala

Cristiano Ronaldo aconselhou Paulo Dybala a deixar a Juventus e se transferir para o Manchester United. Segundo o ‘Daily Mail’, o argentino pediu a opinião do craque português, via Whatsapp, e recebeu uma reposta positiva do craque português.

Ainda de acordo com a publicação, Cristiano Ronaldo acha que seria uma boa para Dybala e ressaltou que foi em sua passagem pelos Diabos Vermelhos que se tornou “um campeão”. Uma experiência no clube inglês seria benéfica para o jovem argentino.

Dybala perdeu espaço na Juventus, na última temporada e não teve o rendimento esperado. O United e a Juve já chegaram a um acordo e Lukaku deve ir para a Itália em uma troca pelo argentino. Segundo a imprensa europeia, só falta o aval de Dybala.

O ‘The Sun’ publicou que o fator financeiro também é determinante. Dybala teria pedido um salário astronômico: R$ 6,5 milhões por mês, o que faria com que o atacante se tornasse um dos jogadores mais bem pagos do elenco.

Deixe seu comentário: