Universidade amplia acesso ao ensino superior em Porto Alegre

A Bolsa Inclusão Social foi lançada pela faculdade Anhanguera de Porto Alegre nesta quarta-feira (28). Com isso, parte das mensalidades são isentas e as possibilidades de retorno ao mercado de trabalho aumentam. Poderá contar com o benefício quem não estiver trabalhando formalmente.

Até o dia 30 de setembro ele é válido para a modalidade EAD, mediante taxa de matrícula no valor a partir de R$ 59. Cursos da modalidade presencial também estão contemplados. Neste caso, o prazo vai até o dia 12 de setembro. O benefício não é estendido para os cursos de Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia e Direito.

Para garantir o benefício, o interessado precisará apresentar a Carteira de Trabalho para comprovar que teve um vínculo empregatício anterior e que está momentaneamente desempregado. Outros documentos exigidos são: histórico escolar, CPF e documento original com foto.

A Bolsa Inclusão Social foi criada para incentivar quem está em busca de recolocação. “Uma vez dentro da instituição de ensino, as condições de voltar ao mercado aumentam exponencialmente. Além de capacitar o aluno por meio de um ensino de qualidade, temos ferramentas de network importantíssimas, como o Canal Conecta, em que empresas ofertam vagas no nosso portal de empregabilidade exclusivo para os estudantes da Anhanguera de Porto Alegre”, afirma a diretora da Anhanguera de Porto Alegre, Alvina Domingues.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao segundo trimestre de 2019, atualmente há 12,8 milhões de pessoas sem emprego no país.