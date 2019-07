Universidade de Passo Fundo posterga Jornada e Jornadinha Nacionais de Literatura

A Universidade de Passo Fundo e a Prefeitura de Passo Fundo têm, ao longo da história, marcado as suas ações pelo trabalho conjunto desenvolvido em prol da educação, da cultura e do desenvolvimento da comunidade.

Nesse sentido, despenderam expressivos esforços a fim de garantir a realização de mais uma edição das Jornadas Nacionais de Literatura, no entanto, a conjuntura econômica nacional impõe um cenário de contenção e exige restrições de investimentos em atividades nas mais diferentes áreas.

Assim, a 17ª edição da Jornada Nacional de Literatura e a 9ª edição da Jornadinha Nacional de Literatura, previstas para o período de 30 de setembro a 4 de outubro de 2019, serão postergadas.

As instituições pretendem realizar a movimentação literária no primeiro trimestre de 2020. A realização, no entanto, depende da autorização do governo federal para que os recursos liberados via Ministério da Cidadania possam ser utilizados no ano que vem.

