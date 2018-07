Universidade Feevale lança plano de incentivo à graduação

A Universidade Feevale lançou nesta terça-feira, dia 17, um plano de incentivo à graduação que beneficia professores da rede pública e funcionários da segurança pública, além de pessoas que querem cursar uma segunda graduação. Com descontos que vão até 50%, o plano é válido para este vestibular especial de inverno, cujas inscrições estão abertas até sexta-feira, dia 20, e também para ingresso extravestibular, que recebe inscrições até o final deste mês.

Professores

Visando qualificar o ensino público, a Feevale oferece 40% de desconto no valor do crédito dos cursos de licenciatura para professores sem formação superior, vinculados à Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, por meio das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), e às secretarias de Educação dos municípios que firmarem convênio de parceria com a Universidade.

Os descontos serão aplicados a cinco cursos de licenciatura oferecidos neste vestibular especial de inverno: Artes Visuais, Ciências Biológicas, História, Letras e Pedagogia. Os órgãos conveniados deverão informar à Feevale os nomes dos professores aptos a receberem o desconto e os estudantes indicados deverão se matricular em no mínimo 12 créditos.

Funcionários da segurança pública

Para contribuir com a segurança pública, a Feevale oferece 45% de desconto no valor do crédito/mensalidades dos cursos de graduação para funcionários da Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal, em que os órgãos tenham firmado convênio de parceria com a Universidade. Os conveniados deverão informar à Feevale os nomes dos seus funcionários aptos a receberem o desconto e os estudantes indicados deverão se matricular em no mínimo 12 créditos.

Os funcionários poderão se inscrever no vestibular especial de inverno para os seguintes cursos presenciais: Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais (licenciatura), Ciências Biológicas (licenciatura), Comércio Exterior, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Estética e Cosmética, Fotografia, Gastronomia, Gestão da Produção Industrial, Gestão Financeira, História, Jogos Digitais, Letras, Moda, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Quiropraxia, Relações Públicas, Sistemas de Informação e Turismo. Também são oferecidas quatro opções de cursos a distância (EAD): Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Processos Gerenciais.

Segunda graduação

Quem já possuir ensino superior pode se beneficiar com descontos que variam de 10% a 50%. Para os estudantes da Universidade Feevale que quiserem cursar uma segunda graduação os descontos são de 30% (matrículas de 12 a 15 créditos), 40% (16 a 19 créditos) e 50% (a partir de 20 créditos ou para cursos com mensalidades).

Estudantes de outras instituições de ensino terão desconto de 10% (matrículas de 12 a 15 créditos), 20% (16 a 19 créditos) e 30% (a partir de 20 créditos ou para cursos com mensalidades).

Para se beneficiarem, os estudantes deverão fazer uma solicitação de ingresso extravestibular para os seguintes cursos presenciais: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais (licenciatura e bacharelado), Ciências Biológicas (licenciatura e bacharelado), Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Design, Design de Interiores, Design Gráfico, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Estética e Cosmética, Fotografia, Gastronomia, Gestão da Produção Industrial, Gestão Financeira, História, Jogos Digitais, Letras, Moda, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Quiropraxia, Relações Públicas, Sistemas de Informação e Turismo. Também são oferecidas quatro opções de cursos a distância: Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Processos Gerenciais.

