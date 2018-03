Universidade Feevale lança selo comemorativo aos seus 50 anos

A Universidade Feevale lançará na próxima segunda-feira, dia 2, o selo comemorativo aos seus 50 anos. Com isso, a Instituição, que foi fundada em 28 de junho de 1969, dará início às atividades alusivas à data. A cerimônia acontecerá às 18h, na Rua Coberta do Câmpus II (ERS-239, 2755, Novo Hamburgo).

Para a definição do selo, que será inserido em todos os materiais gráficos até o final do ano de 2019, foi realizado um concurso direcionado aos estudantes da Feevale. O vencedor foi Anderson Ullmann da Silva, acadêmico de Design, que receberá uma premiação equivalente a 12 créditos para cursar na graduação. A partir da versão original do material, este passou por adaptações do setor de Marketing, a fim de cumprir com as necessidades e desdobramentos institucionais.

