Universidade Feevale terá curso de Medicina Veterinária. Instituição abre processo seletivo nesta terça-feira (07)

Nesta segunda-feira, 6 de agosto, foi publicada, pelo Diário Oficial da União, a portaria que autoriza o curso de Medicina Veterinária na Universidade Feevale. Assim, o Ministério da Educação (MEC) autoriza, em definitivo, a Instituição a ofertar o curso de Medicina Veterinária no Câmpus III, em Campo Bom (Av. Edgar Hoffmeister, 600). Com isso, a Universidade poderá oferecer 90 vagas anuais, 55 ainda para este semestre.

O curso de Medicina Veterinária possui uma estrutura curricular integral e diurna, composta de 4.180 horas dividas em 10 semestres. A graduação contará com um Hospital Escola Veterinário, com previsão de área construída de 4.990m², seguindo as normativas do Conselho Profissional de Medicina Veterinária e Vigilância Sanitária Estadual. O Hospital terá comprometimento com a comunidade, realizando atendimento para famílias de baixa renda, com benefícios em atendimento clínico e cirúrgico para animais de grande e pequeno porte, bem como exames clínicos. Também está prevista a implantação, no Hospital, de laboratórios para a área de inspeção e tecnologia de alimentos de origem animal, serviços de diagnóstico laboratorial, diagnóstico por imagem, pesquisa e inovação em saúde animal e saúde única. O curso terá íntima relação com as empresas do Feevale Techpark e o Medical Valley.

“Estamos muito felizes, pois sabemos que há uma demanda regional importante na formação de profissionais em saúde e produção animal, vigilância sanitária e, também, pela possibilidade de montar uma estrutura de excelência, voltada para o futuro, tanto em atendimento de animais quanto para pesquisa e inovação nas várias áreas de atuação do curso de Medicina Veterinária”, explica Fernando Spilki, coordenador do curso de Medicina Veterinária.

“Este é um momento importante para a Feevale e para toda região do Vale do Sinos, porque a implantação do curso de Medicina Veterinária qualifica cada, vez mais, a nossa Universidade e, além disso, vai dar a partida no Câmpus III em Campo Bom. Este é o primeiro curso de graduação que vamos ter no município, e nossa expansão, nosso crescimento, nosso sucesso, estão muito depositados nesse novo curso”, comemora o reitor, Cleber Prodanov.

Processo seletivo

O ingresso no curso se dará por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos anos de 2016 e 2017 (futuramente, serão adotadas novas formas de ingresso). As inscrições abrem nesta terça-feira, dia 7, e seguem até o dia 28 de agosto; as matrículas serão no dia 31 de agosto. Já as aulas se iniciam no dia 3 de setembro. Mais informações sobre as inscrições podem ser obtidas por meio do edital, disponível no site a partir desta terça-feira: www.feevale.br/veterinaria.

Linhas de formação

– Saúde Animal: aborda o processo de diagnóstico e clínica nas espécies animais domésticas e silvestres, considerando os aspectos fisiológicos, os mecanismos envolvidos no processo saúde-doença e o bem-estar animal.

– Produção Animal: estuda os aspectos sanitários, zootécnicos, do manejo e da nutrição de animais de produção, bem como dos componentes de gestão, mercado, sociais e econômicos da produção de animais para carne, derivados e subprodutos.

– Inspeção e Tecnologia de Alimentos de Origem Animal: aborda as metodologias aplicáveis à inspeção do abate e da produção de carne, leite, ovos e mel, contemplando desde o bem-estar de animais destinados à produção até a prevenção de doenças transmissíveis por alimentos, passando pelas boas práticas de fabricação.

– Promoção da Saúde: busca a formação de profissionais conscientes do papel do médico veterinário na promoção da saúde, sob a óptica da saúde única, da estreita inter-relação entre a saúde dos animais, dos ecossistemas e da saúde humana.

Infraestrutura

O curso de Medicina Veterinária utilizará a estrutura do Câmpus III da Universidade Feevale, do Feevale Techpark e, ainda, contará com um Hospital Escola Veterinário, que tem previsão de estar funcionando no 4º semestre da graduação. Saiba mais sobre estes espaços abaixo.

Laboratórios no Câmpus III

– Sala de Anatomia

– Laboratórios de Técnicas Básicas em Saúde Única

– Laboratórios de Técnicas Avançadas em Saúde Única

– Laboratório Multiuso

– Laboratórios de Informática

– Biblioteca

Hospital Escola Veterinário

O Hospital Escola Veterinário da Universidade Feevale será o maior e mais complexo do Estado. Sua construção também marcará a evolução do Feevale Techpark rumo ao Cluster da Saúde, pois o hospital, por estar incorporado tanto ao parque quanto ao câmpus, poderá dialogar com as empresas da área da saúde ali instaladas. O projeto do hospital prevê salas de atendimento, ala cirúrgica, pavilhões de internação e laboratórios, além de uma área de campo para manejo de grandes animais. O Hospital também contará com uma estrutura que visa à sustentabilidade ambiental, com a utilização de energias renováveis, como placas solares para aquecimento da água e geração de energia e reaproveitamento da água da chuva, por exemplo.

Laboratórios no Hospital

– Laboratório de Bioquímica e Hematologia

– Laboratório de Microbiologia

– Laboratório de Bromatologia e Inspeção de Alimentos

– Laboratório de Reprodução Animal

– Laboratório de Patologia

– Biotério

– Serviço de Diagnóstico por Imagem

– Salas de Atendimento

– Salas Cirúrgicas para Grandes e Pequenos Animais

– Internação de Grandes e Pequenos Animais

– Oncoterapia

– Reabilitação Animal

Mais: www.feevale.br/veterinaria

Deixe seu comentário: