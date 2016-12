Universidade indica que o bumbum grande pode significar boa saúde

Ao contrário do que muita gente pensa, gordura nem sempre é algo ruim para o corpo. Um estudo feito pela Universidade de Oxford (Inglaterra) apontou que ter um bumbum grande pode significar benefícios para a saúde. Isso porque as gordurinhas dessa região protegem o organismo contra problemas cardíacos e metabólicos.

“A gordura da região dos quadris é diferente da gordura abdominal porque absorve ácidos graxos [que fornecem energia] e contém um agente anti-inflamatório que impede a obstrução das artérias”, explica a médica Natália Aarão.

“Por isso, é preferível ter gordura na região do quadril do que na região abdominal, que não oferece essa proteção”, complementa.

Hormônio adiponectina.

Enquanto a gordura abdominal está associada a doenças cardíacas e a diabetes, a que fica em torno do quadril produz grandes quantidades do hormônio adiponectina, que protege as artérias e promove melhor controle da taxa de açúcar no sangue. “Lembre-se disso quando quiser reclamar que é mais difícil emagrecer nas coxas e no bumbum”, orienta Natália.

“Queimar a gordura das regiões glútea e das coxas é mais difícil, em comparação com a da região abdominal e isso é benéfico para o corpo. Quando ela é queimada muito depressa, libera substâncias conhecidas como citocinas, que podem levar a inflamações”, ressalta a médica.

Um dos maiores e mais conhecidos bumbuns do Brasil.

Quem está bem na fita é a Mulher Melancia, um dos maiores e mais conhecidos bumbuns do Brasil. “Eu não faço tratamento para diminuir a gordura e sim a celulite porque o bumbum é gordura. Por isso, muitas mulheres hoje fazem preenchimentos nos glúteos, por não ter gordura suficiente para eles ficarem redondinhos”, diz a funkeira.

“Sempre tive bumbum grande, graças a Deus, e boas notas no quesito paixão nacional”, diverte-se ela.

Ou seja, cuidado com as dietas milagrosas e sem acompanhamento que prometem deixar o organismo com percentuais de gordura lá embaixo. O corpo precisa ter uma gordurinha para ser saudável, conclui a profissional. (AG)

